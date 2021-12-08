صنع الله يبحث آخر مستجدات مشروع إنشاء مباني المؤسسة بمدينة بنغازي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي ظيوسف عبد الهادي”.
تناول الاجتماع مناقشة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، وكذلك العراقيل التي تواجه استكماله وكيفية حلها بكل السبل المتاحة مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية والمالية.
حيث تطرق رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي خلال الاجتماع إلى سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدًا على اكتمال المرحلة الأولى وهي “إنجاز التصاميم”، وأن الفريق بصدد البدء بالمرحلة الثانية وهي “طرح العطاء” للانتقال للمرحلة الثالثة “التنفيذ” ، مشيراً إلى عدد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار العمل أبرزها نقص التمويل.
حيث تضمّن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة متعلقة بالجوانب القانونية والمالية للمشروع، وكذلك العراقيل التي تواجه استكماله، أوضح خلالها العماري محمد “أن قطاع النفط عاجز حتى عن توفير الأكل والشرب للعاملين به حاليا”.
ومن جهة أكد “صنع الله” بأن المؤسسة داعمة لهذا المشروع ووضعته في قائمة مشاريعها الهامة، وتعي أهميته البالغة إذ سيخلق استقرارا للمنطقة نتيجة ما سيحققه من تنمية مكانية، إلا أن الوضع المالي”الصعب للغاية ” الذي تمر به المؤسسة الآن حال دون ذلك، بالإضافة إلى استمرار المؤسسة في العمل على إزاحة هذه الصعوبات المالية وإطلاع رئيس الحكومة عليها، للعمل على حلحلتها والبدء بتنفيذ المراحل التالية من المشروع.
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