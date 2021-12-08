صنع الله يبحث آخر مستجدات مشروع إنشاء مباني المؤسسة بمدينة بنغازي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي ظيوسف عبد الهادي”.

تناول الاجتماع مناقشة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، وكذلك العراقيل التي تواجه استكماله وكيفية حلها بكل السبل المتاحة مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية والمالية.

حيث تطرق رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي خلال الاجتماع إلى سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدًا على اكتمال المرحلة الأولى وهي “إنجاز التصاميم”، وأن الفريق بصدد البدء بالمرحلة الثانية وهي “طرح العطاء” للانتقال للمرحلة الثالثة “التنفيذ” ، مشيراً إلى عدد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار العمل أبرزها نقص التمويل.

حيث تضمّن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة متعلقة بالجوانب القانونية والمالية للمشروع، وكذلك العراقيل التي تواجه استكماله، أوضح خلالها العماري محمد “أن قطاع النفط عاجز حتى عن توفير الأكل والشرب للعاملين به حاليا”.

ومن جهة أكد “صنع الله” بأن المؤسسة داعمة لهذا المشروع ووضعته في قائمة مشاريعها الهامة، وتعي أهميته البالغة إذ سيخلق استقرارا للمنطقة نتيجة ما سيحققه من تنمية مكانية، إلا أن الوضع المالي”الصعب للغاية ” الذي تمر به المؤسسة الآن حال دون ذلك، بالإضافة إلى استمرار المؤسسة في العمل على إزاحة هذه الصعوبات المالية وإطلاع رئيس الحكومة عليها، للعمل على حلحلتها والبدء بتنفيذ المراحل التالية من المشروع.

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