الكبير يبحث في لندن جهود توحيد المصرف المركزي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا بالبرلمان البريطاني دافيد جونز، تطوير وتعزيز العلاقات التجارية الليبية البريطانية.

وأوضح المركزي في بيان، أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن تطرّق لسبل دعم القطاع الخاص الليبي؛ للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، واستعراض جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي.

يُذكر أن اجتماعاً جرى بين الكبير ونائبه الحبري في العاصمة التونسية، بحضور شركة ديلويت الدولية المختصة بالمراجعة المالية، توافقا خلاله على إطلاق عملية توحيد المركزي بشكل فعلي.

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