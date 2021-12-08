وزارة المالية تؤكد قرب تسييل الميزانية المتعلقة بإنشاء مصفاة الجنوب

أكد وزير المالية خالد المبروك، قرب الانتهاء من تسييل القيمة المالية المخصصة لإنشاء مشروع مصفاة الجنوب ومصنع غاز الطهي، الذي أعلنت الحكومة عن تدشينها الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، وضم كلاً من وزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، جرى فيه التباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية بشأن تخصيص وتسييل القيمة المالية لمصفاة الجنوب ومصنع غاز الطهي، بالإضافة للعراقيل الفنية والقانونية والمالية التي تؤخر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية.

من جانبه جدد صنع الله دعم المؤسسة لمشروع مصفاة نفط الجنوب، ووضعها على قائمة المشاريع المهمة التي ستخلق استقراراً للمنطقة، وستُسهم في تحقيق التنمية المكانية، على حدّ وصفه.

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