الشركة العامة للكهرباء تصدر بياناً بشأن تسوية مستحقات العاملين وتـوفير الخدمات لهـم

أصدر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بيان يقتضي بالايضاح الصورة كاملة للموظفين بخصوص تسوية مستحقات العاملين وتـوفير الخدمات لهـم ، حيـث لـوحظ أن هناك أشخاص يستغلون مطالبهم الشرعية ، ويحرضـونهم علـى إيقـاف العمـل والاستمرار في الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم وصـرف مستحقاتهم المالية.

وأضاف البيان بأن الأمـر الـذي قـد يـؤثـر علـى مستوى أداء الشبكة الكهربائيـة وعلـى سير العمل بالشركة، وكذلك الوقت الذي اتخذت فيه إدارة الشركة جملة من الإجراءات لضمان حقوق العاملين التي تتمثل في إستكمال الصكوك الخاصة بصرف مقابل العمل الإضاة للأشهر الخمس الأخيرة لسنة 2021 م وكذلك مستحقات العاملين عن المناوية والفروقات ومستحقات المتقاعدين.

كما تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لصرف مستحقات الشركة مقابل إستهلاك الجهات العامة بالخزانة العامة ، وكذلك تسييلها لصالح الشركة حتى تتمكن من سداد المستحقات المتأخرة للعاملين بالشركة، بالإضافة إلى مخاطبـة الجهـات المختصة في الدولة للعمـل عـلـى القيـام بـمـا يـلـزم لـزيـادة مرتبات العاملين بالشركة أسوة بنظرائهم في القطاعات الأخرى.

وكذلك من خلال إقرار مقترح تعديل التعريفة الكهربائية ، بما يساهم في تحسين الإيرادات ، وكذلك تمكين الشركة من زيادة مرتبات العاملين، بالإضافة إلى أن الشركة ملتزمة بعلاج العاملين الذين يتعرضون لإصابات عمل على حسابها الداخل والخارج .

وأكد البيان على أهمية هذا الموضوع ونود الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة يعي تماما مسئولياته للمحافظة على حقوق العاملين وأدائها لهم ، ولم يغفل هذا الموضوع بل وضعه ضمن أولوياته، وحتى نطمئن العاملين بالشركة بأن مجلس الإدارة يقف وراءهم ويساندهم بكل قوة للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم.

كما أننا نحث جميع العاملين بالشركة الإستمرار في أداء واجبهم الوطني، وذلك من خلال الحفاظ على مكونات الشركة ، وعدم الانجرار وراء الدعوات لإيقاف العمل أو الخدمات ، الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومصالح الشركة والعاملين بها .

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