الخارجية تبحث مع مصلحة الأحوال المدنية المواضيع ذات العلاقة بالمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج

عقد وكيل شؤون المغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي امحمد زيدان يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً مع نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بشير عون بمقر الوزارة بطرابلس، وذلك لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالمواطنين الليبيين المغتربين في الخارج من حيث تصحيح أوضاعهم الثبوتية في السجلات الرسمية لإثبات قيدهم في الأحوال المدنية وقيد حالات “الزواج – الطلاق – المواليد – الوفيات” ووفق القوانين واللوائح المعمول بها وخاصة المقيمين بدول الجوار .

كما تم أيضاً الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي موسع بحضور القطاعات ذات العلاقة، والتواصل مع الجاليات الليبية في الخارج لتذليل الصعوبات التى تواجههم .

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