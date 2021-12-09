“المواصلات” تدعو الشركات المتأهلة للمشاركة في تنفيذ القطاع الرابع من مشروع طريق إمساعد – رأس جدير

قامت وزارة المواصلات بالبدء الفعلي في دعوة الشركات المتأهلة للمشاركة في عطاء تنفيذ القطاع الرابع من مشروع الطريق الوطني السريع إمساعد – رأس جدير .

وهذا ضمن الأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تحقيقها وجعلها أمراً واقعاً وملموساً بهدف تأمين وتقديم الخدمات الأساسية التي تلامس احتياجات المواطن اليومية في مختلف ليبيا، ومنها تحسين وتطوير خدمات النقل والتنقل بين مدن ومناطق البلاد، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطرق داخل التجمعات الحضرية وخارجها، وتتويجاً للجهود والاجتماعات المكثفة للجنة الليبية الإيطالية المشتركة المكلفة بالمتابعة والإشراف على عمليات تنفيذ أعمال مشروع الطريق الوطني السريع إمساعد- رأس جدير.

كما تم يوم أمس الثلاثاء الاتفاق رسمياً على البدء في دعوة الشركات التي تأهلت من المرحلة التمهيدية لعطاء تنفيذ القطاع الرابع (مصراته – رأس جدير) وذلك لتقديم عروضها الفنية والمالية في المناقصة المعلن عنها والتي ستتوج بتوقيع عقود التنفيذ مع نهاية شهر يناير القادم.

وكذلك تم التأكيد من جديد على الالتزام التام بالوصول إلى اتفاق قريب مع ائتلاف الشركات الإيطالية المتعاقد معها على تنفيذ القطاع الأول من المشروع (إمساعد-المرج) وذلك بهدف تحقيق انطلاقة فعلية لأعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

حيث تأتي هذه الجهود بالتوازي مع الأعمال الجارية فعلياً على أرض الواقع والمتمثلة في أعمال مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب من مسار الطريق وتوقيع إحداثيات تحديد مسار الطريق على أرض الميدان وحصر الاستملاكات والعوائق الواقعة في حرم مسار الطريق ويعتبر هذا التقدم في أعمال اللجنة المشتركة خطوة في اتجاه إنجاز أعمال البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية تنفيذاً لأحد أهم بنود والتزامات معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين ليبيا وإيطاليا.

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