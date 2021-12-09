“الحبري”: نسعى لعقد أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ..تابع التفاصيل

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لبرنامج العد العكسي: نحن كمؤسسة نقدية لا نتمنى أن نكون في حالة خصام إنفصال وقت نجاح الإنتخابات ولا شك وجود انتخابات رئيسية يفترض أن تكون مؤسسة موحدة لتسليمها للسلطة الجديدة كمؤسسة موحدة ولها قدرة تواصل العمل بشكل منظم .

وتابع بالقول: في الماضي كان التركيز على المراجعة الدولية ودائما هي العقبة كلما تثار عملية تجميع مجلس الإدارة دائما يتم طرح موضوع المراجعة الدولية وكان مطروح بقوة من جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وثم إنتقلت إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فايز السراج وثم مجلس الأمن فنحن في جميع الأحوال نحن الطرف الضعيف وكنا مستعدين لأي شي وفعلا عندما تمت المراجعة الدولية أشعر بفخر واعتزاز بكل فريق العمل في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي والبيضاء لتقديم كل البيانات ونجحنا وهذا النجاح يجب أن يتوج بإعادة توحيد المؤسسة .

وأفاد الحبري بالقول: عندما اجتمعنا ومن خلال الحوار أخوي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تحدثنا بضرورة عقد اجتماع مجلس ادارة بأسرع وقت لوجود الكثير من القضايا المتعلقة تستوجب تدخل مجلس الإدارة ، ونسعى لعقد أول اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي .

كما أفاد أن سعر الصرف يشكل أحد الهواجس للمجتمع الليبي ، وأن العملة في التداول وصلت إلى 55 مليار .

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