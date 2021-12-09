“الغاوي” يبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية أوباري

عقد وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي”، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية السابعة أوباري “عبد القادر يحي”، حيث نقل النائب معاناة أهالي الدائرة السابعة، وافتقار مدنهم للبنى التحتية وتوقف العمل بمشاريع الطرق والبنى التحتية، كذلك نقل مذكرة عن مراقب الإسكان والتعمير أوباري المكلف ” أسامة عبد الجبار” والتي تنقل معاناة مدينة الغريفة وتناشد حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي .

ومن جانبه أكد “الغاوي” على اهتمامه ودعمه التام لمناطق الجنوب بكل الإمكانيات المتاحة، وعمل الوزارة على تضمين كافة المشروعات التي تعالج المختنقات وتدعم البنى التحتية وتعد أولوية لدى المواطنين في موازنة الوزارة للعام 2022 م، وضمن برنامج (عودة الحياة) للمشاريع التنموية المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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