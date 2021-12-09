“أبوجناح” يبحث الإجراءات المتخذة للتغطية المالية لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الأربعاء بعقد اجتماعاً بوزير المالية “خالد المبروك” وبحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” بديوان وزارة المالية .

حيث ناقش “أبوجناح” مع مدراء الإدارات المختصة بالوزارة الإجراءات المتخذة من ناحية التغطية المالية لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي .

من جهته قدم وزير المالية توضيحاً بشان الإجراءات التي اتخذت من وزارة المالية بخصوص مشروع مصفاة الجنوب وبأن تسييل القيمة المخصصة قارب على الإنتهاء، وتم كذلك مناقشة آلية تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن المشروعات التنموية بكافة ربوع ليبيا .

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