«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 09 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5954 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2075 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0724 دينار، والليرة التركية 0.3354 دينار، والدولار الكندي 3.6296 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.225 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2511 دينار، والدينار التونسي 1.5806 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4993 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021: