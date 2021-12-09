خلال اجتماعه مع نواب الجنوب.. “صنع الله” يبحث سُبل تطوير مشروعي حقل العطشان ومصفاة الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم أمس الخميس اجتماعاً ، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية خليفة عبد الصادق .

نوقش خلاله ، حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أبرزها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلاً من النفط الخام المستخدم حالياً في تشغيلها .

كما أطلع صنع الله، النواب على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشاريع، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب الليبي .

وأكدوا النواب دعمهم غير المحدود للمؤسسة وتأييدهم الكامل لخططها لتنفيذ هذه المشاريع.

يذكر بأن القرار رقم 433 لسنة 2021م الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، منح الإذن للمؤسسة في استثمار الضرائب والإتاوات في تمويل وتنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالجنوب الليبي.

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