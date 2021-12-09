خلال اجتماعه مع نواب الجنوب.. “صنع الله” يبحث سُبل تطوير مشروعي حقل العطشان ومصفاة الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم أمس الخميس اجتماعاً ، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية خليفة عبد الصادق .
نوقش خلاله ، حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أبرزها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلاً من النفط الخام المستخدم حالياً في تشغيلها .
كما أطلع صنع الله، النواب على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشاريع، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب الليبي .
وأكدوا النواب دعمهم غير المحدود للمؤسسة وتأييدهم الكامل لخططها لتنفيذ هذه المشاريع.
يذكر بأن القرار رقم 433 لسنة 2021م الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، منح الإذن للمؤسسة في استثمار الضرائب والإتاوات في تمويل وتنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالجنوب الليبي.
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