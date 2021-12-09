خاص: “الشاوش” : تم تسليم عدد 70 قرار مشروع استثماري على مستوى ليبيا

قال المدير العام لهيئة العامة لتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة ” عبدالعزيز الشاوش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية “خلال حفل إطلاق باقة من المشروعات الاستثمارية والانتاجية والخدمية ” : تم تسليم عدد 70 قرار مشروع استثماري، حيث أن هذه المشروعات موزعة على كافة أنحاء ليبيا في الأقاليم الأربعة للتسع مجالات من الاستثمار .

وأضاف بالقول: ستوفر هذه المشروعات الاستثمارية حوالي 12 ألف وخمسمائة فرصة عمل لليبين، وبمجرد حصول المستثمرين على إقرارات الإذن ستدخل المشروعات إلى مرحلة التأسيس والتنفيذ، حيث أن القانون منح الإذن للتأسيس من ثلاث أشهر إلى السنة.

وتابع بالقول: أن هذه المشاريع ترتبط بقانون الاستثمار، وهذه المشاريع “عودة الحياة”، بحوالي 40٪ من تكاليف الاستثمارية الخاصة بصناعات الغدائية والمحروقات وصِناع العقاري والصحة والتعليم وغيرها من المجلات، بالإضافة إلى أن جلها من القطاع الخاص.

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