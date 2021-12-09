📹 “الحبري”: ننظر للانتخابات المقبلة بعين الأمل

أكد نائب رئيس المصرف المركزي، علي الحبري، أثناء استضافته عبر برنامج “العد العكسي”، أنهم ينظرون إلى الانتخابات بعين الأمل؛ كونها ستحدث نقلةً نوعيةً لمرحلة ما بعد الصراع, مشيراً إلى أنهم كـ”مؤسسة نقدية” لا يرغبون في أن يكونوا داخل حالة انقسام وخصام وقت نجاح الانتخابات، وهو ما يسعون لتحقيقه في الوقت القريب.

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