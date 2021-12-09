خاص.. مدير عام مستشفى “المواصفات” يصرح لصدى حيال مشاركته بحفل إطلاق باقة من المشروعات الخدمية والاستثمارية واستلامه بطاقة مشروع

صرح مدير عام مستشفى “المواصفات” التابع لشركة شمال إفريقيا للخدمات الطبية “أبوبكر الشويشين” لصدى الاقتصادية خلال مشاركته بحفل إطلاق باقة من المشروعات الخدمية والاستثمارية قائلاً: نحن مسرورين جداً لأننا انضممنا تحت مظلة الاستثمار، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والحكومة الليبية، كما أننا نتمني من جميع الجهات المساهمة في هذا الحدث لما له من دافع للاقتصاد الوطني وتشجيع للاستثمار المحلي.

وأضاف بالقول: كما أن أحد فرص الدعائم التي توفرها هيئة تشجيع الاستثمار هي خلق فرص للشباب ، ونحن كمستشفى يقدم الخدمات الطبية والعلاجية وبالانضمام تحت مظلة الاستثمار سيكون لدينا عدة أفق من بينها التشجيع والمساهمة في جلب الخبرات الأجنبية والإستعانة بها في تطوير المجال الصحي وخلق فرص عمل للكادر الطبي المحلي والتعاون مع القطاع العام للرفع من مستوى الخدمات الطبية.

كما أوضح قائلاً: إن هذا العمل مجال خاص ولا يتم تخصيص أي ميزانية من قبل الدولة كما يعتقد البعض أما دور الدولة يتمثل في الرعاية من قبل وزارة الاقتصاد.

وعن الميزات التي تقدمها الاقتصاد والتجارة بالخصوص قال: هناك عدة مزايا معروضة من قبل الوزارة كتسهيل الإجراءات والقوانين التي تخصنا ، ومن ضمنها أيضاً توفير مكتب جوازات خاص للأشخاص الذين يأتون من الخارج وعدة مكاتب مخصصة لتسهيل المهام.

إختتم حديثه قائلاً: كما أن هيئة الاستثمار أو وزارة الاقتصاد عبارة عن إطار عام يوفر المستندات القانونية وتسهيل الإجراءات، والإعفاء من بعض الرسوم الجمركية وهي فكرة ممتازة جداً وستخلق فرص عمل كثيرة ومشجعة.

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