وصول 841 سيارة وشاحنة

أخبار ليبيا 24

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة تحوي 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات “قراند بينولكس” وعلى متنها عدد 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (سينق) وعلى متنها عدد 106 حاوية بضائع متنوعة. وكذلك السفينة (ڤيقا اسكوربو ) وعلى متنها عدد 129 حاوية بضائع مختلفة .

وأضاف أن السفينة (ماي فيلد) وصلت للميناء وعلى متنها عدد 281 حاوية محملة بسلع مختلفة. وأيضا السفينة (لونا أف) وعلى متنها عدد 207 حاوية.

وأشار المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري إلى أن هذه السفن دخلت للميناء بعد التحسن الملحوظ فى الأحوال الجوية .

وكان ميناء بنغازي البحري واقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية وضل معطل عن العمل لخطورة اقتراب السفن منه.

حيث أنه تم تنظيف حوض الميناء من قبل أبطال الضفادع البشرية البحرية من مخلفات الحرب. حيث تم سحب الأوناش الغارقة وإعادة فتحة ليعود العمل داخل الميناء بكافة مرافقة بالكامل .

يشار إلى أن الناطق الرسمي بالشركة الليبية للموانئ ناصر أبو زويدة أفاد أن الشركة أعادت تشغيل ميناء بنغازي الرئيسي في منطقة وسط البلاد. والذي أغلق السنوات الماضية بسبب الحرب التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية داخل المدينة.

أبو زويدة أضاف أن كل الإدارات الفنية تستعد للرفع من كفاءة العمل للوصول به إلى مستويات جيدة لاستقبال السفن .