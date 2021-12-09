دخول عدد من السفن التجارية بميناء بنغازي البحري

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري عن دخول عدة سفن تجارية بعد التحسن الملحوظ فى الأحوال الجوية منها سفينة نقل الحاويات (سينق) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 106 حاوية بضائع متنوعة .

كذلك دخول السفينة (ڤيقا اسكوربو) الوكيل الملاحي شركة البحرين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 129 حاوية بضائع مختلفة، والسفينة (ماي فيلد) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 281 حاوية محملة بسلع مختلفة.

بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 207 حاوية، وسفينة نقل السيارات (قراند بينولكس) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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