أسعار النفط تُعاود الارتفاع بفعل انحسار المخاوف من «أوميكرون»

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بفضل الثقة في أن متحور فيروس كورونا “أوميكرون” لن يعرقل النمو العالمي حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشاره السريع، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 72.64 دولار للبرميل، لتزيد مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة البالغة 0.4 بالمئة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 76.04 دولار للبرميل، بعد مكاسب 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

ولقيت الأسوق دعما بفضل تصريحات من “بيونتيك” و”فايزر” تُفيد بأن تلقي ثلاث جرعات من لقاحهما المضاد لكوفيد-19 قد يوفر حماية من الإصابة بالسلالة أوميكرون.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث في مذكرة إن “المؤشرات الأولية عن السلالة أوميكرون تشير إلى أنها قد تكون أقل خطورة مما كان يخشى في البداية، إذ أن معدلات دخول المرضى للمستشفيات لم ترتفع”.

وأضاف المحلل: “يظهر تلقي جرعة ثالثة أيضا مؤشرات واعدة على الحماية من السلالة الجديدة”.

لكن مكاسب السوق انخفضت بسبب معاودة فرض حكومات قيودا للحد من انتشار أوميكرون، مثل بريطانيا التي أمرت السكان بالعمل من المنازل، والدنمارك التي أغلقت المطاعم والحانات والمدارس، والصين التي أوقفت الرحلات السياحية الجماعية من إقليم غوانغدونغ.

