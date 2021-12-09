اقتصاد

“الحديد والصلب” يحقق طاقة إنتاجية تقدر بأربعة آلاف طن يومياً

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة تشغيل مصنع درفلة القضبان والأسياخ بالشركة الليبية للحديد والصلب رمضان باقيقة أن أغلب الورديات بالمصنع حققت المستهدف السنوي من الانتاج واقتربت من تغطية السوق المحلية بمبيعات ناهزت أربعة آلاف طن يومياً.

وأضاف “باقيقة”، في تصريح نشر على المنصة الإعلامية للشركة، أن تحقيق المستهدف السنوي في الخط الأول لتشغيل القضبان، وخط تشغيل الأسياخ، والخط الثالث؛ سيتحقق قبل نهاية ديسمبر الجاري، مشيداً بمجهودات العاملين بالمصنع.

يذكر أن المصنع توقف عن الانتاج لمدة قاربت شهرين ونصف؛ بسبب أزمة الكهرباء في الصيف الماضي؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى أرقام قياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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