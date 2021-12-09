“الحديد والصلب” يحقق طاقة إنتاجية تقدر بأربعة آلاف طن يومياً

أكد مدير إدارة تشغيل مصنع درفلة القضبان والأسياخ بالشركة الليبية للحديد والصلب رمضان باقيقة أن أغلب الورديات بالمصنع حققت المستهدف السنوي من الانتاج واقتربت من تغطية السوق المحلية بمبيعات ناهزت أربعة آلاف طن يومياً.

وأضاف “باقيقة”، في تصريح نشر على المنصة الإعلامية للشركة، أن تحقيق المستهدف السنوي في الخط الأول لتشغيل القضبان، وخط تشغيل الأسياخ، والخط الثالث؛ سيتحقق قبل نهاية ديسمبر الجاري، مشيداً بمجهودات العاملين بالمصنع.

يذكر أن المصنع توقف عن الانتاج لمدة قاربت شهرين ونصف؛ بسبب أزمة الكهرباء في الصيف الماضي؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى أرقام قياسية.

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