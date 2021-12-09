الرقابة الإدارية تشارك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أقيمت اليوم الخميس بقاعة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور فعاليات الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح، وممثلون عن مجلس النواب والدولة، وممثلون عن الهيئات القضائية ووزارة الداخلية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، وممثل عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية مهند الماوي.

ومن جهته ألقى “الماوي” كلمة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته ممثلا عنه جاء فيها: تشارك الأجهزة الرقابية الفنية المتخصصة بليبيا المجتمعَ الدولي احتفالَه بهذا اليوم العالمي؛ وذلك تأكيداً منها على عزمها مواصلة الجهود في تعزيز النزاهة ومبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه؛ ولإدراكها أبعاد الفساد المدمّرة لكافة الأصعدة في الدولة، لذلك كان ولا يزال محاربة الفساد الإداري بكافة صوره، (كالرشوة والاختلاس، والابتزاز، وإساءة استعمال السلطة والمال العام، وغيرها)، يُمثّل أولوية لهيئة الرقابة الإدارية، التي تسعى جاهدة منذ زمن لمكافحة الفساد الإداري وأسبابه؛ ورسالة واضحة منها تعكس ضرورة الدخول بشراكات جماعية بين أفراد ومؤسسات الدولة، والعمل سويّا لرفع مستوى وعي المجتمع في شأن الفساد والإبلاغ عنه، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم وردعهم؛ وضمان النزاهة والمساءلة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والدولة، ويحقق الازدهار الاقتصادي، والمساواة والعدالة بين الجميـع.

وأكد كذلك على ضرورة الإلتزام التام بأحكام القوانين الوطنية و(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)؛ وذلك لما توفره هذه الاتفاقية من تعاون بين الدول والأطراف الدولية في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد، وتعزيز المشاركة النشطة مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة الفساد؛ واكتساب المزيد من الخبرات المهنية، وتبادل المعارف بينها، لذلك حققت الهيئة مكانة مرموقة بين هذه المنظمات؛ إذ ما زالت تمثل منذ عام 2019م منصب النائب الثاني لرئيس منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة.

كذلك أصدر المشاركون بياناً ختامياً بالمناسبة أكدوا خلاله ضرورة تظافر الجهود لمحاربة الفساد بمختلف أنواعه ومسبباته لما له من آثار سلبية على مختلف الأصعدة، فهو يقوض التنمية ويدمر المجتمعات .

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع إتفاقية بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و التي يمثلها “نعمان الشيخ” ورئيس المنظمة الليبية للحوكمة “عبدالرحيم الشيباني” .

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