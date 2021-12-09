الرقابة الإدارية تشارك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد

أقيمت اليوم الخميس بقاعة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور فعاليات الاحتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح، وممثلون عن مجلس النواب والدولة، وممثلون عن الهيئات القضائية ووزارة الداخلية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، وممثل عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية مهند الماوي.
ومن جهته ألقى “الماوي” كلمة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته ممثلا عنه جاء فيها: تشارك الأجهزة الرقابية الفنية المتخصصة بليبيا المجتمعَ الدولي احتفالَه بهذا اليوم العالمي؛ وذلك تأكيداً منها على عزمها مواصلة الجهود في تعزيز النزاهة ومبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه؛ ولإدراكها أبعاد الفساد المدمّرة لكافة الأصعدة في الدولة، لذلك كان ولا يزال محاربة الفساد الإداري بكافة صوره، (كالرشوة والاختلاس، والابتزاز، وإساءة استعمال السلطة والمال العام، وغيرها)، يُمثّل أولوية لهيئة الرقابة الإدارية، التي تسعى جاهدة منذ زمن لمكافحة الفساد الإداري وأسبابه؛ ورسالة واضحة منها تعكس ضرورة الدخول بشراكات جماعية بين أفراد ومؤسسات الدولة، والعمل سويّا لرفع مستوى وعي المجتمع في شأن الفساد والإبلاغ عنه، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم وردعهم؛ وضمان النزاهة والمساءلة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والدولة، ويحقق الازدهار الاقتصادي، والمساواة والعدالة بين الجميـع.
وأكد كذلك على ضرورة الإلتزام التام بأحكام القوانين الوطنية و(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)؛ وذلك لما توفره هذه الاتفاقية من تعاون بين الدول والأطراف الدولية في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد، وتعزيز المشاركة النشطة مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة الفساد؛ واكتساب المزيد من الخبرات المهنية، وتبادل المعارف بينها، لذلك حققت الهيئة مكانة مرموقة بين هذه المنظمات؛ إذ ما زالت تمثل منذ عام 2019م منصب النائب الثاني لرئيس منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة.
كذلك أصدر المشاركون بياناً ختامياً بالمناسبة أكدوا خلاله ضرورة تظافر الجهود لمحاربة الفساد بمختلف أنواعه ومسبباته لما له من آثار سلبية على مختلف الأصعدة، فهو يقوض التنمية ويدمر المجتمعات .
وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع إتفاقية بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و التي يمثلها “نعمان الشيخ” ورئيس المنظمة الليبية للحوكمة “عبدالرحيم الشيباني” .
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