اقتصاد

“الاقتصاد” تُطلق منصة الإجراءات الليبية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع منصة الإجراءات الليبية، بالشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات وعدد من الشركاء الدوليين.

المنصة المستحدثة ستُقدّم المعلومات والبيانات المتعلقة بإتمام كافة الإجراءات الخاصة بمجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، عبر مساعدة أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية في التعرف على القوانين واللوائح، وتقديم خدمات لتسهيل إتمام المستندات المطلوبة من الجهات المختصة.

يُذكر أن المنصة تدخل في إطار الخطة التي اعتمدتها الوزارة للتحول الرقمي، ونفّذتها إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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