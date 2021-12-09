مصرف إنجلترا يؤكد لـ “الكبير” ترحيبه بعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الخميس مع نائب محافظ مصرف إنجلترا المركزي، ديفيد رامسدن، عملية توحيد المصرف المركزي.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، أعلن مصرف إنجلترا بالاجتماع بمقره عن ترحيبه بعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، مبديًا استعداده لدعمها.

واستعرض الاجتماع كذلك برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا بالخصوص.

ورحب مصرف إنجلترا المركزي بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف إنجلترا.