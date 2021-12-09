خاص: المدير العام لشركة جرجيس للمقاولات والاستثمار العقاري يصرح حيال مشروع إنشاء مصنع أسمنت أكاكوس بالجنوب الغربي

صرح مدير العام لشركة جرجيس للمقاولات والاستثمار العقاري “عبدالسلام مسعود الخضر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حفل إطلاق باقة من المشروعات الاستثمارية والانتاجية والخدمية : مشروعنا هو مشروع إنشاء مصنع أسمنت أكاكوس بالجنوب الغربي المتمثل في تسع بلديات منها: “غات، تاهالا، عوينات، البركت، أوباري، بنت بية، الغريفة، وادي عتبة”، حيث يعتبر مشروع حيوي ويعطي فرصة للعمالة الوافدة، وكذلك لدينا خبرة في هذا المجال عن طريق التعاون مع بعض المستثمرين، كما أن اليد العاملة متوفرة في الجنوب الليبي بالكامل ، وكذلك المورد الأساسي في تصنيع مادة ” الأسمنت” معروفة في الجنوب الغربي .

وأضاف بالقول: بأن المشروع يعطي فرصة للتنمية ولاستجلاب العمالة بإعتبار المنطقة الجنوبية متوفر لديها يد العمالة من الهجرة الغير شرعية، بأعداد فائقة، فنحن نحاول سد الثغرات للمهاجرين، وذلك بإقامة مشروعات تمنع الهجرة إلى الشمال ونشد على الأيادي ممن لديه خبرة من الشباب والمهندسين.

وتابع بالقول: هذا المشروع يتم من خلاله افتتاح المناطق الحرة منها: التجارة مع دول الجوار مثل: النيجر وتشاد ومالي، الذي يعتبر مثلث خطير من العمالة الوافدة، كما نحاول أن يتم استغلاليه من ناحية مصنع لشركة “جرجيس” الذي يتبع مشروع “الكسرات” وهو مصنع لتطوير طوب الحديد، بالإضافة إلى أن هذا الإنتصار لم يأتي أبداً للمنطقة الجنوبية إلا عندما أتت حكومة الوحدة الوطنية.

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