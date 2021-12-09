“فاخر بوفرنة” يصدر قراراً بشأن استكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من الحكومة

أصدر وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “فاخر بوفرنة” قرار رقم (4) لسنة 2020 بشأن استكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من الحكومة المؤقتة.

حيث نعلمكم بـأن وزارة التخطيط قد باشرت بتنفيذ القرار المشار إليه، كما يطلب منكم موافاتنا بمطلب التفويض وفق النماذج المعدة من وزارة التخطيط، َكذلك نسخة من العقود مرفقة بجداول الكميات، ومحضر الاستلام الابتدائي والنهائي إن وجد، ومحضر استلام موقع المشروع، بالإضافة إلى تقرير المتابعة المالي والفني يحدد القيمة المصروفة وباقي الالتزام وفق النماذج المعتمدة من قبل وزارة التخطيط، موافقة ديوان المحاسبة على العقود التي تفوق قيمتها ( 5 ) مليون دينار .

وذلك لأهمية الموضـوع نأمل مـنكم الإسراع في تقديم المستندات المطلويـة، حتى نتمكن من استكمال باقي الإجراءات، علمـاً بأن وزارة التخطيط لن تتعامل إلا مع المشروعات ذات الطابع التنموي.

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