لبنان.. رفع سعر الصرف للسحب من الودائع الدولارية إلى 8 آلاف ليرة

حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة. وأفاد المركزي في بيان له بأنه حدّد السعر الجديد عند 8000 ليرة مقابل الدولار، بينما كان السعر السابق 3900 ليرة.

وفي وقت سابق، وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان، وذلك للتباحث مع رئاسة الوزراء اللبنانية حول الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، ناقش الطرفان آليات تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي للبلاد، كما أفاد بيان المكتب، بأن بعثة الصندوق ترأسها أرنستو راميريز الذي من المقرر أن يتسلم مهامه مع حلول بداية العام القادم، خلفاً لمارتن سيريسولا الرئيس الحالي.

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