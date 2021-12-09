اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الخميس 2021/12/9

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس) 2021/12/9:

الدولار الامريكي = 4.9850 دينار

الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.97 دينار

الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.97 دينار

الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.09 دينار

الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.12 دينار

اليورو = 5.57 دينار

الجنية الاسترليني = 6.60 دينار

سعر الذهب المسبوك =207 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18=205 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 21=239.16 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 24=273.3 دينار للجرام