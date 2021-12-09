خاص.. الرعيض: بإمكان الشركات الأجنبية أن تكون مالكة للمشاريع بنسبة 100% تحت قانون الاستثمار

قال رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا “محمد الرعيض” لصدى الاقتصادية خلال مشاركته بحفل إطلاق باقة من المشروعات الخدمية والاستثمارية: إطلاق 62 مشروع استثماري في ليبيا يعد فرحة لجميع الليبيين، كما أن هذه المشاريع ملك للقطاع الخاص وبعض المستثمرين الأجانب، وهذا يساعد على تنمية الاقتصاد وتوطين الصناعة في ليبيا، وعلى تسيير الشباب الليبيين، وعلى المساهمة في وجود بديل للنفط.

وأوضح الرعيض بالقول: هذه المشاريع لشركات ليبية تقوم بالإستثمار وبعض هذه الشركات لها شريك أجنبى وبعضها مشروع ليبي مئة في المئة، كما أنه بإمكان الشركات الأجنبية أيضاً أن تكون مالكة بنسبة مئة في المئة تحت قانون الاستثمار، فهذا القانون يشجع المستثمر الأجنبي أو الليبي على نفس المستوى، وبالتالي هناك مشاريع استثمارية مملوكة لشركات أجنبية وهناك مشاريع بالشراكة وهناك مشاريع مملوكة لشركات ليبية فقط أي أنه لا مانع أن يكون المستثمر أجنبى أو ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية