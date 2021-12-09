وصول 841 سيارة وشاحنة أوروبية إلى ميناء بنغازي البحري

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، الخميس، وصول عدة سفن تجارية إلى رصيف الميناء، محملة بمئات السيارات وحاويات السلع والبضائع المتنوعة.

ورست سفينة نقل الحاويات “سينق”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة الدليل للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 106 حاويات بضائع متنوعة، والسفينة “ڤيقا إسكربيو”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة البحرين للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 129 حاوية بضائع مختلفة.

ووصلت إلى ميناء بنغازي البحري أيضاً، السفينة “ماي فيلد”، التابعة للوكيل الملاحي” شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 281 حاوية سلع مختلفة، بالإضافة إلى السفينة “لونا أف” التابعة للوكيل الملاحي” شركة ميديترينيان للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 207 حاويات.

ومع استقرار الأحوال الجوية، يتواصل دخول السفن التجارية إلى منطقة الرسو بميناء بنغازي، وكان آخرها سفينة نقل السيارات “قراند بينولكس” التابعة للوكيل الملاحي “شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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