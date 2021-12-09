خاص| وكالة الأنباء الليبية تُتابع حملة “فزعة شباب أوجلة ” للتشجير ومكافحة التصحر

أوجلة 09 ديسمبر 2021 (وال)- أطلق فريق “شباب أوجلة التطوعي”، حملة تطوعية لمكافحة التصحر وتشجير شوارع وميادين ببلدية أوجلة، وحفاظًا على البيئة والمظهر .

وقال عضو الفريق ” شباب أوجلة التطوعي” المبروك صالح الأوجلي- في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الفريق أطلق حملة تطوعية لمكافحة التصحر وتشجير شوارع وميادين بلدية أوجلة، والحفاظ على البيئة والمظهر العام للمدينة، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي، وشركة المياه والصرف الصحي أوجلة، وجمعية أوجلة الزراعية، وعدد من رجال الأعمال بالمدينة.

وأشار الأوجلي إلى أن “هذه المبادرة أطلقها بعض الشباب المتطوعين تحت شعار “فزعة شباب أوجلة”، حيث أنه بالفعل استطعنا من خلال هذه الحملة جمع التبرعات من أهالي بلدية أوجلة، لشراء الأشجار والمواد المستعملة في ري الأشجار بطريقة الري الآلي”.

وأضاف الأوجلي أن العمل ستكون أول خطوة؛ وهي تجهيز أحواض لغرس الأشجار، والثانية سيتم إنشاء شبكة ريّ، وثالثًا غرس الأشجار المزهرة بالورود الصفراء.

وأكد الأوجلي أن هذه الحملة ستستمر؛ لتغطية ما تبقى من زراعة أشجار الزينة للطريق الرئيسي، وبعض الطُرق الفرعية داخل مدينة أوجلة ذات المناخ الصحراوي الحار صيفًا.

والجدير بالذكر؛ إن الفريق استعان بخبراء من أجل اختيار نوع الأشجار بعناية، نظرًا للمناخ الصحراوي في مدينة أوجلة والواحات، حيث اختار الفريق بعد ذلك أنواع من الأشجار باستطاعتها تحمل درجات حرارة قصوى والعيش في المناخ الصحراوي. (وال) ع م/ ر ت

تقرير| عبد السلام هيبة

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