“علي العابد” يؤكد على أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول لكل المشاكل لمكاتب العمل بالبلديات في إطار خطة عودة الحياة

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد ” اليوم الخميس، مع مديرو مكاتب العمل ببلديات المنطقة الغربية في مدينة صبراتة.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه سير عمل المكاتب، وكذلك آليات خطة التدريب التي تعتزم وزارة تنفيذها “روزنامة التدريب2022” على مستوى ليييا والتي سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى آليات تنظيم العمالة الوافدة عبر منصة “وافد” وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهته أكد “العابد “على أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول لكل المشاكل لمكاتب العمل بالبلديات في إطار خطة عودة الحياة، كما أن الوزارة تسعى في أن تضم هذه المكاتب في خطة الثانية من برنامج التأمين الصحي، مضيفاً بأن الموظفين بالمكاتب سينخرطون في البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين في الداخل والخارج للرفع من كفاءتهم و اكسابهم الخبرة التي ستسهم في تقديم خدمات أفضل للموطنين.

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