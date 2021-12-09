وزارة العمل تبحث إطلاق “روزنامة التدريب” للعام 2022

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا مع مديري مكاتب العمل ببلديات المنطقة الغربية في مدينة صبراتة، آليات خطة التدريب التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن “روزنامة التدريب 2022″، على مستوى ليبيا والتي سيتم الإعلان عنها رسمياً مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، على السعي لحلحلة المشاكل والتحديات التي تُواجه سير عمل المكاتب، وتضمين هذه المكاتب في المرحلة الثانية من خطة برنامج التأمين الصحي، مشيراً إلى أن الموظفين بالمكاتب سينخرطون في البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين في الداخل والخارج؛ للرفع من كفاءتهم وإكسابهم الخبرة التي ستُسهم في تقديم خدمات أفضل للموطنين، وفق بيان الوزارة.

جدير بالذكر أن الاجتماع تناول كذلك آليات تنظيم العمالة الوافدة عبر منصة “وافد”، وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، بعد التوقيع على اتفاقيات لتنظيم سوق العمالة الوافدة مع بعض دول الجوار.

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