“الكبير” والوفد المرافق له يناقش مع نائب محافظ مصرف انجلترا عملية التوحيد التي أطلقها المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” والفريق المرافق له اجتماعاً اليوم بمقر مصرف انجلترا المركزي ‏Bank of England بلندن مع نائب المحافظ لمصرف انجلترا المركزي “ديفيد رامسدن” David Ramsden وعدد من المدراء بالمصرف.

تناول الاجتماع عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي والتي أبدى مصرف انجلترا ترحيبه بها واستعداده لدعمها .

كما تم استعراض برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والإستفادة من خبرات مصرف انجلترا بالخصوص.

كذلك تناول اللقاء الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف انجلترا المركزي.

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