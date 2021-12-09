مصرف إنجلترا المركزي يُرحّب بعملية توحيد “مركزي ليبيا”

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، عملية توحيد المركزي، مع نائب محافظ مصرف إنجلترا المركزي “ديفيد رامسدن”، في اجتماع عُقد بمقر مصرف إنجلترا في العاصمة لندن.

وأفاد مصرف ليبيا المركزي في منشور على “فيسبوك”، بأن الجانب الإنجليزي أبدى ترحيبه بعملية التوحيد واستعداده لدعمها، كما رحّب أيضاً بانضمام “مركزي ليبيا”، لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يُديرها مصرف إنجلترا المركزي.

وتناول اجتماع “الكبير” و”رامسدن”، مناقشة برامج الحوكمة والشفافية التي تبناها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً، للاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا في هذا الشأن.

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