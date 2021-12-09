خلال فعاليات المعرض العربي الأول للأسر المنتجة.. “الكيلاني” تعلن عن إنطلاق مشروع التمكين الاجتماعي لمشاريع ذوي الإعاقة والمرأة والأسرة

قامت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الخميس، بافتتاح فعاليات المعرض العربي الأول للأسر المنتجة ضمن مبادرة الحكومة “عودة الحياة” تحت شعار “أهالينا” .

حيث أعلنت “الكيلاني” عن إطلاق مشروع التمكين الاجتماعي والذي يندرج تحته مشاريع ذوي الإعاقة والمرأة والأسرة، كما حيت كافة الأسر المنتجة المحلية والعربية وتلبيتها دعوة المشاركة في هذا المعرض الذي يعد اللبنة الأولى لمعارض ومشاريع اجتماعية واقتصادية محلياَ وعربياً ودولياً للأسر المنتجة وخاصة ذوي الإعاقة والمطلقات والأرامل وكافة الفئات المستضعفة .

وفي الختام أوضحت بأن المعرض يهدف إلى وضع خطط واضحة للتقدم بالتنمية الذاتية والمكانية وتحديد الجهات الداعمة لها وتوفير الامكانيات لها وتطوير العمل اليدوي والحرفي للأسر وتبادل الأفكار والتواصل بين المبدعين والحرفيين ودعم الاقتصاد الوطني .

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