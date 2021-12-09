ليبيا وإيطاليا توقعان “قريبا” اتفاقية في مجال الصحة

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس إن وزارة الصحة توقع قريبا اتفاقية مع مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لتشجيع تدريب الأطباء الليبيين في إيطاليا عن بعد .

ووفقا للوكالة، فإن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى إرسال المرضى في مجالات الأورام والقلب والأوعية الدموية وجراحة العظام إلى إيطاليا.

وأكدت الوكالة على أن الاتصالات بين وزارة الصحة ومجموعة سان دوناتو قد بدأت بالفعل هذا الصيف، في ظل الأزمة الحادة في وزارة الصحة، بعد انتهاء المواجهات التي مزقت البلاد في السنوات الأخيرة.

وأضافت الوكالة إن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة علي محمد الزناتي زار صباح اليوم مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية في ميلان على رأس وفد من وزارتي الصحة والتعليم الليبيين.

وبحسب ما أوردته الوكالة استقبل الزناتي لدى وصوله مستشفيات سان دوناتو كامل غريبي، نائب رئيس مجموعة المستشفيات ورئيس مجموعة سان دوناتو للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

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