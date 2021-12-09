بلومبيرغ: ليبيا تطالب بالأموال الليبية الموجودة لدى عدة بنوك في الخارج

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس إن الحكومة الليبية في طلب استدعاء بنك إن جيه بي مورجان تشيس وشركاه وستة بنوك كبيرة أخرى قد يكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات من أموال ليبيا في الخارج .

وبحسب وكالة بلومبيرغ قال مكتب إدارة استرداد الأصول والأموال الليبية إنه يعتقد أن الأموال التي يحفظها القذافي وشركاؤه قد تم تحويلها إلى عدة بنوك أهمها بنك أوف أمريكا كورب يو بي إس جروب ، إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ، كريدي سويس جروب إيه جي بالإضافة إلى جيه بي مورجان سيتي .

وأضاف مكتب LARMO لاستراد الأصول و الأموال الليبية في الخارج أن ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة للشعب الليبي لاتزال مفقودة .

ووفقا للمحامين في محكمة مانهاتن إن مكتب LARMO تأسس في عام 2017 ، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية خلال أربعة عقود من حكم القذافي ،كما أن هدفه تعقب الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التجارية الفاسدة واختلاس الأموال وفقا للوكالة .

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