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الارصاد: طقس بارد وتقلبات جوية جديدة مصحوبة بأمطار ورياح نشطة على هذه المناطق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 08/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير طقس مستقر و أجواء باردة علي اغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً على بعض المناطق الساحلية , ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال بدايةً من يوم الغد بإمتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط مصحوب برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و تبدأ السحب بالتكاثر بداية من مساء يوم الغد علي أغلب المناطق الساحلية مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة مساء يوم الغد علي بعض مناطق الساحل الغربي وخاصة المنطقة الممتدة من ( الزاوية حتى الخمس ).

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تسجل هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 14 –21 ) مْ ، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية. والله اعلم.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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