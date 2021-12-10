الارصاد: طقس بارد وتقلبات جوية جديدة مصحوبة بأمطار ورياح نشطة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 08/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير طقس مستقر و أجواء باردة علي اغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبياً على بعض المناطق الساحلية , ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال بدايةً من يوم الغد بإمتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط مصحوب برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و تبدأ السحب بالتكاثر بداية من مساء يوم الغد علي أغلب المناطق الساحلية مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة مساء يوم الغد علي بعض مناطق الساحل الغربي وخاصة المنطقة الممتدة من ( الزاوية حتى الخمس ).

واشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تسجل هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 14 –21 ) مْ ، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية. والله اعلم.