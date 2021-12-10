اسعار الذهب اليوم تتجه لتسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي

(رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1778.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1779.30 دولار.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، واجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدب في إس.بي.آي لإدارة الأصول “يدافع الذهب عن الحد الأدنى من نطاق 1770-1810 دولارا لأن المستثمرين قلقون بشأن تحول متشدد من (مجلس الاحتياطي) الاتحادي، ولكن لا يزال هناك قدر كاف من الضبابية المحيطة بالسلالة أوميكرون، والتي قد تؤخر دورات رفع أسعار الفائدة، لدعم الذهب”.

يميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22 دولارا للأوقية لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

وزادت اسعار البلاتين اليوم 0.9 $ إلى 942.50 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد سعر البلاديوم اليوم 0.1 % إلى 1814.74 دولار.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)