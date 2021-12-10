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اسعار الصرف اليوم.. الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار الامريكي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إسطنبول (رويترز) – تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8 بالمئة أمام الدولار يوم الجمعة مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.8750 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. وفقدت العملة التركية 46 بالمئة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي يوم الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وفيما يلي اخر اسعار الصرف اليوم :

أسعار صرف الليرة التركية السعر
 دولار: 13.892
 يورو: 15.674
 ريال سعودي: 3.751

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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