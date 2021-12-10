الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط تعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة ما يتعلق بالعمليات البحرية بشركات القطاع

قامت الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط بدعوة مدراء إدارات العمليات ومراقبي العمليات البحرية، ومدراء إدارات الموارد البشرية والتدريب بالشركات المعنية بهذا المجال، وهي شركات الواحة ، مليته ، الزويتينة ، سرت ، الزاوية ، رأس لانوف ، والخليج، وذلك لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بتدريب وتأهيل المستخدمين العاملين في التخصصات البحرية المختلفة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات بشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة مليته فرع النفط .

وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض ومناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية من مرشحين بحريين وقائدي قاطرات وغطاسين وغيرهم، وتجديد التراخيص اللازمة لهم ، وكذلك استقطاب وتأهيل عناصر وطنية جديدة لسد احتياجات الشركات الحالية والمستقبلية من هذه التخصصات الوظيفية الهامة.

كذلك ناقش الحاضرون إعادة النظر في المسميات الوظيفية لهذه التخصصات وضرورة تعديلها حسب متطلبات مصلحة الموانئ والنقل البحري وبما يتماشى مع التشريعات البحرية النافذة.

وقد تم تشكيل فريق من المختصين من شركات القطاع من المختصين بالعمليات البحرية وإدارات الموارد البشرية والتدريب من أجل تقديم مقترح يتضمن تحديد برامج التدريب والتطوير المطلوبة وكذلك متطلبات تعديل المسميات الوظيفية، لتتم دراسته وإحالته للاعتماد والشروع في التنفيذ.

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