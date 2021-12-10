أوباري| انطلاق أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للاستثمار والتجارة تحت شعار ” نحو الجنوب”

أوباري 10 ديسمبر 2021 (وال)- تنطلق بمدينة أوباري اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للاستثمار والتجارة، بمشاركة عربية ودولية برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها، تحت شعار “نحو الجنوب “.

هذا وسيتخلل أعمال المؤتمر؛ استعراض عدد كبير من المحاور، تتضمن مجالات الاستثمار، والتجارة، وطرح عدد من التجارب المنفذة؛ في عدد من دول العالم، لتبادل وجهات النظر حولها وإمكانية الاستفادة منها .

كما سيتم خلال المؤتمر؛ طرح عدد من محاور أخرى تمثل اللبنة الأساسية للاستثمارات التنموية داخل ليبيا، ومحيطها الجغرافي والإقليمي؛ بينها: الطاقات المتجددة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والاستثمار العقاري، والبني التحتية والمناطق الحرة .

وذكرت مصادر باللجنة التحضيرية أن المشاركين في المؤتمر، سيستكملون مناقشات محاور المؤتمر السبت في فندق باب البحر بمدينة طرابلس .(وال)

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