لإنقاذ الليرة من الانهيار .. “المركزي” التركي يبيع عملات أجنبية

لجأ البنك المركزي التركي إلى بيع عملات أجنبية للمرة الثالثة خلال هذا الشهر، وذلك للحدّ من تراجع الليرة التركية، التي اقتربت من أدنى مستوى لها عند 14 ليرةً للدولار.

وقالت السلطات النقدية، في بيان، إنها تدخلت في السوق بسبب الأسعار “غير الصحية” للعملة، مرددةً تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصف عملية البيع واسعة النطاق للعملة التركية.

وتراجعت الليرة التركية بنحو 0.8 أمام الدولار الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم؛ مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

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