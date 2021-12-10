“الحاسي” يراسل المنقوش بعدم إصدار أي تكليف لموظفي الرقابة بأي مهام إلا بعد العودة له

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبد السلام الحاسي” إلى وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” .

تضمنت المراسلة عدم إصدار أي تكليف لموظفين هيئة الرقابة الإدارية بأي مهام إلا بعد الرجوع إليه وفق لما نص عليه القانون .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية