اقتصاد

“الحاسي” يراسل المنقوش بعدم إصدار أي تكليف لموظفي الرقابة بأي مهام إلا بعد العودة له

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبد السلام الحاسي” إلى وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” .

تضمنت المراسلة عدم إصدار أي تكليف لموظفين هيئة الرقابة الإدارية بأي مهام إلا بعد الرجوع إليه وفق لما نص عليه القانون .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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