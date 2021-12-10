“الكبير” يبحث مع مجلس الأعمال “الليبي- البريطاني” تسهيل حركة التجارة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، بالعاصمة البريطانية لندن، مع إدارة مجلس الأعمال الليبي البريطاني LBBC؛ تسهيل حركة التجارة، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وبحسب الصفحة الرسمية للمصرف على منصة “فيس بوك”، فقد شهد اللقاء مناقشة قدرة القطاع المصرفي في المساهمة في عودة الشركات الإنجليزية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

وكان “الكبير” قد استعرض، في وقت سابق، خلال اجتماع عقده مع نائب محافظ مصرف إنجلترا المركزي ديفيد رامسدن؛ عملية توحيد المصرف المركزي الليبي، حيث رحب “رامسدن” بهذه الخطوة، مُبدياً استعداده لدعمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية