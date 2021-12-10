“المواصلات” تكشف عن مشاريع إنشاء محطات ركاب بخمسة مطارات ليبية

أكد وزير المواصلات محمد الشهوبي، أن الحكومة تسعى لتطوير جميع المطارات الليبية دون استثناء، بما في ذلك مطار طرابلس الدولي والمطارات الرئيسية الأخرى وهي بنينا وسبها ومصراتة.

وكشف الشهوبي خلال زيارة تفقدية لمطار مصراتة الدولي، اليوم الجمعة، عن مشاريع تخص إنشاء محطات ركاب بخمسة مطارات، تسعى الحكومة لتفعيلها في أقرب فرصة وهي مطارات الأبرق وطبرق والكفرة ومرتوبة وغات، كما استعرض عدداً من المشاريع التنموية الجديدة المتعاقد عليها من طرف المصلحة والموقف التنفيذي للمشاريع الجارية.

وأشاد الشهوبي بالدور الفعال للمجلس البلدي مصراتة ورجال الأعمال بالمدينة، في إعادة تشغيل مطار مصراتة بقدرة استيعابية أكبر، من خلال تنفيذ صالة جديدة للمغادرة بدل الصالة التي تعرّضت لحريق في وقت سابق.

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