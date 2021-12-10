الصديق الكبير: عملية توحيد المركزي ستستغرق 6 أشهر

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن عملية توحيد المصرف المركزي ستستغرق 6 أشهر، وهي فترة سيتم خلالها التغلب على الصعوبات التي تُعرقل عملية التوحيد.

وأضاف الكبير في لقاء تلفزيوني مع وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، أن عملية التوحيد ستدعم اقتصاد البلاد وتُعزز العلاقة مع الشركاء الدوليين، مشدداً على أهمية القطاع النفطي الذي يُشكّل 95% من اقتصاد البلاد، حيث يساهم استمرار الصادرات في دعم تقدّم الاقتصاد والتغلب على تبعات الحرب وكورونا.

وأشار الكبير إلى أن توحيد المركزي سيساعد في مراقبة سعر الصرف بطريقة أكثر فعالية، كما أنه سيدعم السياسة المالية والتمويل الحكومي.

يُذكر أن اجتماعاً عُقد في تونس ضم الكبير ونائبه علي الحبري، الذي يرأس المركزي الموازي في بنغازي، تبعه الإعلان عن البدء الفعلي بإجراءات توحيد المصرف المركزي بإشراف شركة ديلويت الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية