“لمواجهة موجة البرد”.. توزيع الكيروسين على محطات الجبل الغربي

شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ طلبيات تزويد المناطق الجبلية، التي تشهد تدنياً في درجات الحرارة بمادة الكيروسين، من أجل مواجهة موجات البرد القارس.

وأظهرت بيانات إمدادات الكيروسين المنزلي الصادرة عن مستودع الزاوية اليوم الجمعة، توزيع 230 ألف لتر لمحطات الجبل الغربي، حيث تسلّمت محطات الوقود بمدينة الرحيبات والقلعة وغريان إمدادات تُقدّر بـ40 ألف لتر لكل محطة، بينما استلمت محطة وقود تكوت 30 ألف لتر، بينما حصلت محطات الكميشات وأبو الغيلان على 20 ألف لتر.

وأشارت البيانات إلى أن إمدادات الكيروسين المنزلي تمت عبر شركة الراحلة للخدمات النفطية وشركة ليبيا نفط، وسط تعهدات باستمرار عمليات الإمداد طيلة فصل الشتاء.

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