الارصاد: منخفض جوي جديد وانخفاض ملحوظ للحرارة وأمطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 08/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تتأثر مناطق الشمال بدايةً من هذا اليوم بإمتداد منخفض جوي يتمركز وسط المتوسط مصحوب برياح نشطة الى قوية احيانا على بعض مناطق الساحلية مما تسبب فى اثارة الاتربة والغبار ، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من مساء اليوم على مناطق الشمال- الجنوب الغربي والوسط ، مع تكاثر للسحب علي أغلب المناطق الساحلية وإحتمالية سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم ويوم الغد علي بعض مناطق الساحل الغربي – الجبل الاخضر واحتمال بسيط على بعض مناطق الخليج.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 15 –23 ) مْ ، وتكون منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.والله اعلم.