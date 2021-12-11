“أبوهيسة ” يبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدولة مصر

توجه وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسة” والوفد المرافق له، بزيارة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدولة مصر وهي الهيئة المناطة بتجهيز واستثمار المناطق الصناعية .

حيث تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين وزارة الصناعة والمعادن وهيئة المناطق الصناعية التابعة لها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية من حيث توفير الخبراء والتواصل المباشر بين الهيئتين، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التطوير والاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة بين الجانبين.

وكما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لبعض المناطق الصناعية بدولة مصر العربية ومنها مجمع مدينة الجلود بالروبيكي وهي منطقة صناعية متخصصة في صناعة وتوظيف الجلود الحيوانية، حيث اطلع الوفد على أحدث طرق تجهيز وتحضير الجلود على عدة مراحل لغرض احالتها إلى المصانع المتخصصه في الصناعات المختلفه لتغطية السوق المحلي وتصدير الفائض بما يحقق دعم للاقتصاد الوطني لدولة مصر .

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