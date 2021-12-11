اقتصاد

ميناء طرابلس يستقبل آلاف الأطنان من حبوب الذرة والقمح

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت الفرق الفنية بميناء طرابلس البحري في تفريغ حمولة مجموعة من السفن التجارية المحملة بالحبوب المتنوعة والسيارات.

الشركة الليبية للموانئ؛ نشرت بيانات حديثة، أظهرت وصول السفينة “إيلين”، والشروع بتفريغ حمولتها من قبل الفرق الفنية التابعة للميناء والبالغة 16 ألفاً و500 طن من الذرة الصلبّ، إضافةً إلى وصول السفينة “جنوصويا”، التابعة للوكيل الملاحي “دروب الأطلس”، محملةً بـ 17 ألفاً و500 طن من القمح الصلب.

كما أظهرت البيانات وصول السفينة “أم أس سي نينا أف”، التابعة للوكيل الملاحي “السبيادجا” وعلى متنها نحو 300 سيارة مستعملة.

 

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قناة 218 الليبية

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