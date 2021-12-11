خاص.. رئيسة مجموعة شركات الصحة العالمية للخدمات الطبية: كانت المنافسة بين المشاريع مع شركات كبرى على مستوى ليبيا.. وبفضل الله كتب لنا نصيب الترشح لتنفيذ المشروع

قالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة شركات الصحة العالمية “هدى بن خليفة” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتها بحفل إطلاق باقة من المشروعات الخدمية والاستثمارية: عملنا طيلة الخمس السنوات الماضية مع كافة الجهات المختصة بجهد متفاني وإتقان ومهنية على هذا المشروع الطبي والذي سيكون الأول من نوعه في ليبيا كقطاع خاص، والمتمثل في إنشاء مراكز متكاملة لغسيل الكلى والخدمات الطبية المساندة.

وأوضحت بالقول: من أهم أهداف هذا المشروع الإنساني العظيم هو الرقي بالمستوى الخدمي الطبي في هذا المجال والحد من معاناة مرضى الكلى وتوفير أماكن الغسيل اللازمة لهم، وكذلك المساهمة في تقليل العبء عن كاهل الدولة، حيث سيكون لنا دور فعّال في تقديم كافة الخدمات الطبية التي تحتاجها هذه الشريحة في ليبيا.

وبخصوص فكرة المشروع قالت “بن خليفة” بأن الفكرة جاءت لتقدم لمريض الفشل الكلوى كل ما يحتاجه من خدمات ورعاية طبية لازمة، قبل الغسيل وأثناء الغسيل وبعد عملية الغسيل داخل مراكزنا متكاملة الخدمات والمرافق، وذلك بالتعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص.

و إختتمت بالقول: بأن هدفنا سامي و الشرف لنا كبير بأن نكون الرواد في هذا المجال و نسأل الله التوفيق و السداد و بأن ينفع الله بنا البلاد و العباد و بأن نساهم في الرقي بالوطن لأفضل و أعلى المستويات.

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